(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: em momento de afirmação pessoal você deve cumprir a palavra dada e valorizar seus ideais. Exponha o que pensa e sente e dê maior atenção ao trato com as pessoas próximas. Interesses: em seu trabalho, seja mais prudente com as novidades. Vida íntima: superação de divergências.

Quinta-feira