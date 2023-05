(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: envolvido por uma aura favorável e muita sorte, você agora agirá dando um sentido prático e mais objetivo às suas ações. Interesses: no campo material procure controlar seus impulsos no uso do próprio dinheiro. Vida íntima: aceite melhor as críticas ou opinião dos mais íntimos.

sábado