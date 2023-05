(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: boa posição astral lhe dá aura de realização e emoções sob controle em momento muito interessante na condução de assuntos sociais. Interesses: um quadro de vantagens virá com acontecimentos que poderão concentrar as suas atenções e cuidados. Vida íntima: preocupação com íntimos.