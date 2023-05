(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: com trânsito favorável em seu signo neste período haverá efeito alongado para a sua afirmação pessoal e social, prestígio e estatus. Interesses: seus cuidados com as finanças e atenção ao trabalho serão moldados em quadro de equilíbrio e firmeza. Vida íntima: emotividade exposta.