(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: as suas reações diante de novos fatos nas relações domésticas o beneficiarão desde que aja de forma comedida e ponderada. Interesses: você vivencia agora bom quadro profissional em momento de mudança na relação com o seu dinheiro ou negócio. Vida íntima: cuidado com as críticas.

Quinta-feira