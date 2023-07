(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a necessidade de aprovação e aceitação serão elementos que vão marcar sua forma de reagir na lida social. Interesses: você se capacitará hoje a mudar as relações com pessoas ligadas aos seus assuntos materiais. Vida íntima: não exagere as suas opiniões e tenha maior autocontrole.

Tags:

sábado