(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a excessiva preocupação com a opinião de outras pessoas pode levá-lo a equívoco e determinar erradamente a sua maneira de agir neste fim de semana. Interesses: procure decidir a preocupação com assunto financeiro com mais calma. Vida íntima: seja flexível e tolerante com íntimos.

