(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento de superação de preocupação com a rotina das questões e demandas de pessoas que são próximas. Interesses: você poderá ter um dia benéfico se vier a se posicionar de forma cuidadosa com os seus gastos. Tarefa bem encaminhada no trabalho. Vida íntima: dia de fortes emoções.

Agosto 2023 | Quinta-feira