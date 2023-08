(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: nova amizade irá influenciá-lo fortemente na rotina e com isso mudar seu ânimo e humor nas relações de família. Interesses: momento de estabilidade financeira por bom entendimento com as suas decisões no trabalho. Finanças protegidas. Vida íntima: forte apego em dia de emoções.

Agosto 2023