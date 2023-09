(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu dia: momento de favores e reconhecimento nas atividades sociais. Na sua rotina pessoal você poderá esperar por apoio e boas avaliações. Interesses: lida acertada com dinheiro em dia no qual você será favorecido no trabalho. Vida íntima: no campo afetivo você terá compromisso atendido.