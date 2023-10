(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: uma aura propícia na sua forma de se conduzir e favorecimento com matérias ligadas à justiça marcarão seu dia. Interesses: com boa influência, seus interesses na lida com dinheiro e assunto profissional serão bem encaminhados. Vida íntima: boa relação com as pessoas mais jovens.