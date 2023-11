(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: hoje se acentuarão as exigências de maior tolerância e compreensão na lida com as pessoas com as quais convive. Interesses: dia de boa posição para resolver os problemas e demandas das finanças e seu trabalho. Acuidade mental e destreza manual. Vida íntima: harmonia com íntimos.

Tags:

Quinta-feira