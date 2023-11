(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: o quadro astral que prevalece para o seu signo trará acerto e acuidade com sua forma de se comportar com as pessoas no seu mundo pessoal. Interesses: conselho ou decisão de pessoa próxima terá boa influência sobre as suas finanças e para o seu trabalho. Vida íntima: motive-se.

Tags:

Quinta-feira