(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: ao longo deste sábado os aspectos em seu signo indicam um momento bem propício para inovação, mudança e experimentação de coisas novas na rotina. Interesses: procure agir com cautela com o próprio dinheiro. Vida íntima: hoje você poderá mostrar humor instável na lida com íntimos.

