(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a Lua em signo do elemento Terra valoriza sua lida com pessoas próximas em torno dos assuntos ainda por resolver. Em família, momento compensador se agir com moderação e tolerância. Interesses: quadro que aponta habilidade nos gastos e finanças. Vida íntima: afetos retribuídos.

