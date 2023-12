(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: as demandas ou pedidos em família irão dominar seus pensamentos neste período. Por isso, aja com moderação para evitar mágoa e desgaste. Interesses: nas finanças, não se deixar levar por excessos com os gastos e dívidas. Satisfação com tarefas de trabalho. Vida íntima: harmonia.