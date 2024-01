(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você contará hoje com boa influência para levar avante seus planos ligados à lida com parentes. Interesses: sábado de vantagens que devem ser aproveitadas. Por isso, procure ordenar ações e não assuma compromissos que não possa cumprir. Vida íntima: aja com cautela com íntimos.

Tags:

sábado