(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: bom aspecto fará por onde consolidar e valorizar os seus atos fazendo com que sua convivência com amigos ou parentes mais próximos tenha dia compensador. Interesses: os fatos irão trazer contentamento com as boas influências financeiras. Vida íntima: sábado de carência afetiva.

sábado