(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: dias que mostrarão de forma clara sua capacidade de se associar e se aproximar de outras pessoas. Senso crítico e exigências. Interesses: boa influência para os planos e aspirações materiais com seu trabalho. Decisões acertadas com as finanças. Vida íntima: emoções mais contidas.

Tags:

Domingo