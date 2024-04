(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: hoje, apesar de sua preocupação, há uma aura de harmonia e acerto com suas decisões. Interesses: contenha gastos em momento em que poderá contar com uma boa presença no trabalho. Vida íntima: não se deixe influenciar e se aproveite das posições favoráveis para a sua intimidade.