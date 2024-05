(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com a influência de parente ou amigo experiente você se beneficiará de posição que o fará muito mais disposto e com ânimo empreendedor. Interesses: acerto no trato pessoal com reflexos sobre assunto material e para as suas finanças. Vida Íntima: harmonia na sua lida com íntimos.

Tags:

sábado