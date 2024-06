(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você terá hoje posição favorável com maior capacidade para ver pequenos detalhes nas opiniões e decisões das outras pessoas. Interesses: agora, as influências tratam de mudança na sua rotina financeira e no trabalho. Mas, evite novos gastos. Vida íntima: sensibilidade exagerada.

