(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: em fim de semana de busca pela conquista dos mais variados objetivos você deve ceder nas pequenas demandas. Interesses: procure agir com mais cautela com seus gastos ou em seus compromissos. Vida íntima: harmonia que deve ser preservada nas relações com as pessoas mais próximas.

Tags:

Junho 2024 | sábado