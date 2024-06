(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: os elementos que governam este período trarão apoio de amigos e ajuda que poderão compensá-lo. Interesses: mudança de decisões alterará os seus projetos financeiros. Atitudes no trabalho lhe darão satisfação e confiança. Vida íntima: sensibilidade ampliada com as pessoas íntimas.

Tags:

Domingo | Junho 2024