(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: quadro astral que revelará bons aspectos em fase propícia para seus planos pessoais e nas viagens ou compromissos. Interesses: suas iniciativas trarão lucros, mas procure tratar com determinação e segurança as obrigações de trabalho Vida íntima: mostre tolerância com os íntimos.

