(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: há agora quadro mais positivo no campo pessoal com influência significativa de pessoa mais experiente. Boa convivência social. Interesses: dias que lhe darão melhor caminho nos assuntos que dependam da criatividade no trabalho. Evite gastos não programados. Vida íntima: harmonia.

