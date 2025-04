(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: o momento sugere atitudes pessoais que lhe trarão facilidade de relacionamento. Interesses: sua determinação o guiará na busca de acerto com o desempenho no trabalho e nos negócios. Mas, aja com segurança ao tratar das finanças. Vida íntima: afirmação e afeto na sua intimidade.