(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: você será beneficiado por um quadro de mudanças que mostrarão melhora em sua rotina com satisfação e aprofundamento de laços de amizade. Interesses: fase de sorte com jogos e aplicação financeira. Inquietação com seu trabalho. Vida íntima: semana mais satisfatória e compensadora.

