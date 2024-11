(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a Lua chega ao seu signo com aspecto favorável e com isso amplia apego às bases emocionais, o lar e a família. Interesses: dia que se mostrará muito benéfico para a lida financeira e os encargos com seu trabalho. Vida íntima: emoções que se manifestam de forma bastante acentuada.