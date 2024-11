(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a Lua hoje lhe trará bom quadro com vida pessoal mais valorizada. Novas opções de envolvimento pessoal irão compensá-lo com o passar das horas. Interesses: procure fazer com que suas decisões com dinheiro tenham maiores segurança e certeza. Vida íntima: fase de alegria exposta.