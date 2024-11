(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com a Lua em seu signo procure se apoiar nos bons resultados de seus atos para agir de forma segura nas pendências pessoais. Rigor em suas exigências. Interesses: você conta com boa influência sobre atividades de trabalho e com seu dinheiro. Vida íntima: alegria e emotividade.