(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento que trará forte apego à vida família, com maior recolhimento. No campo social suas decisões e convicções são importantes, mas não as únicas a se considerar nas relações pessoais. Interesses: boa lida com valores ou dinheiro alheio. Vida íntima: tranquilidade e harmonia.

Tags:

sábado