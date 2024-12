(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: no campo pessoal você terá novas responsabilidades envolvendo seus afazeres e obrigações de rotina. Interesses: sábado que destacará sua forma de agir, fazendo-o mais determinado na busca de objetivos materiais práticos e viáveis. Vida íntima: evite as críticas e as discussões.

Tags:

sábado