(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: ao longo destes dias você terá compensações com diversão, amores e lazer. Serão momentos de destaque para seus planos e projetos. Interesses: favorecimento na rotina de trabalho com benéfica fase nas suas finanças. Vida íntima: insatisfação que deverá ser combatida com otimismo.

Tags:

Domingo