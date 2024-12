(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: acautele-se com a influência de estranhos sobre suas atitudes e modere críticas. Interesses: com dias benéficos para seu dinheiro e a forma de ganhá-lo você terá caminho fácil para planos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: aja de forma pensada no trato pessoal. Boa surpresa.

