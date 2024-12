(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: um forte aspecto o revelará entusiasmado nas relações pessoais para esta véspera do Natal. Procure valorizar as amizades. Interesses: seu dia será de afirmação material com novos ganhos e vantagens. Vida íntima e sentimentos: boa indicação mostra uma aura de alegria e harmonia.