(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você vivenciará hoje uma aura de destaque para algumas de suas melhores qualidades. Interesses: favorecimento em seus interesses com o trabalho. Forte acuidade mental. Vida íntima e sentimentos: no trato com os mais íntimos, momentos de muita alegria trazidos por fatos novos. Sensibilidade.