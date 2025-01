(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: indicações mutáveis para suas relações pessoais. Mas, há boa avaliação de prestígio e conceito. Interesses: a posição do dia faz aflorar quadro financeiro muito benéfico no acerto com associados e com assuntos do trabalho. Vida íntima e sentimentos: surpresa com os mais íntimos.