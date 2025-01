(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: suas aspirações pessoais terão destaque em dia de bom condicionamento para as mudanças com a rotina. Apoio de amigos. Interesses: você poderá levar avante os planos que envolvam ganhos em projetos do trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia que lhe trará momento de inquietação.