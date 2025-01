(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a Lua começa regência em seu signo fazendo-o mais emotivo, idealista e sonhador com as coisas que lhe agradam. Interesses: lucros virão de novos campos para sua lida financeira. Boa indicação com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: emotividade no trato de rotina com íntimos.