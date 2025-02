(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: com os bons aspectos deste sábado procure equilíbrio e aja com prudência em sua rotina. Interesses: você agora conta com quadro favorável, que lhe trará mudanças e novas opções com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: aceite conselho e apoio para solucionar as questões íntimas.

Tags:

sábado