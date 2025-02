(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: quadro pessoalmente benéfico, apesar de desencontros com pessoa estranha. Interesses: facilidade na lida com dinheiro em dia de interesses protegidos. Atente bem aos planos para o seu futuro no trabalho. Vida íntima e sentimentos: procure o diálogo e faça concessões aos íntimos.