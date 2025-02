(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: dias de mudanças em pontos pendentes de sua rotina com assunto familiar. Fase de muita determinação. Interesses: Tudo para você agora ganha significação e maior importância em quadro que alterará seus assuntos do dia a dia. Vida íntima e sentimentos: avalie bem as suas decisões.

