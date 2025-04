(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você vivencia uma fase de mudanças que irão afetar de forma acentuada e benéfica a sua rotina. Interesses: vantagens podem beneficiá-lo no trato com questões profissionais. Vida íntima e sentimentos: muita ternura deverá marcar sua lida com íntimos. Relacionamentos consolidados.