(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: nas relações não emocionais e amizades é bom que você planeje mais cuidadosamente seus próximos passos, alterando o que pode vir a prejudicá-lo. Interesses: momento que favorece as mudanças no controle das finanças. Vida íntima e sentimentos: surpresas com decisões inesperadas.