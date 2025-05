(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: procure seguir conselhos na lida com problemas pendentes ou assuntos materiais em família. Interesses: momento que aponta a ocorrência de elementos estáveis para os seus compromissos. Bom desempenho com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: seja cauteloso com questões íntimas.

