(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: agora, reações pensadas o farão mais próximo de parentes. Habilidade com questões públicas ou com a política. Interesses: controle gastos em dia que o compensa nas finanças. No trabalho, planos acertados. Vida íntima e sentimentos: procure se mostrar mais autoconfiante e firme.

Quinta-feira