(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: os bons aspectos do momento em seu signo trarão influências para os seus novos planos com a superação de entraves e oposição. Interesses: pendências financeiras serão solucionadas em um dia de bom desempenho com o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: encontro significativo.

Quinta-feira