(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: ao longo do dia você terá vantagem por suas amizades e comportamento elogiável ao tomar decisões. Interesses: hoje se consolidará forte influência a favorecê-lo com sua determinação e rigor. Vida íntima e sentimentos: lida harmônica com íntimos. Mas, aja de forma mais contida.