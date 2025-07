(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: há hoje bom posicionamento para assuntos rotineiros com as notícias envolvendo pessoa próxima. Interesses: dia positivo no seu trabalho, com dinheiro e em negócios de sua profissão. Criatividade. Vida íntima e sentimentos: fortes emoções irão mudar a sua forma de pensar e agir.